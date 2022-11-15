【男子】◇団体戦▽１回戦 東光３―０忠和、広陵２―１緑が丘、東陽２―１西神楽、北門３―０明星、愛宕２―１光陽、東鷹栖２―１東神楽、春光台 不戦勝 永山南▽２回戦 東明３―０東光、東陽２―１広陵、北門２―０愛宕、春光台３―０東鷹栖▽準決勝 東明２―０東陽、春光台２―１北門▽決勝 東明２―１春光台▽３位決定戦 東陽２―０北門
【女子】◇団体戦▽１回戦 東光 不戦勝 永山南、北門３―０旭教大付属、光陽２―１忠和▽２回戦 東明２―１東光、東神楽２―１春光台、愛宕３―０北門、東鷹栖３―０光陽▽準決勝 東明２―１東神楽、愛宕２―１東鷹栖▽決勝 東明２―１愛宕▽３位決定戦 東鷹栖２―０東神楽
◆バドミントン 第４回道新杯兼第２９回旭川地区中学生新人大会（１２日・リアルター夢りんご体育館）
2022/11/15
【男子】◇団体戦▽１回戦 東光３―０忠和、広陵２―１緑が丘、東陽２―１西神楽、北門３―０明星、愛宕２―１光陽、東鷹栖２―１東神楽、春光台 不戦勝 永山南▽２回戦 東明３―０東光、東陽２―１広陵、北門２―０愛宕、春光台３―０東鷹栖▽準決勝 東明２―０東陽、春光台２―１北門▽決勝 東明２―１春光台▽３位決定戦 東陽２―０北門
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