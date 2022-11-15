【男子】▽決勝 クローバー２０―０ボンズ
【女子】▽決勝 スピリッツ８９―３４アポロ
【エンジョイ】▽男女混合決勝 アークスター９１―８４レルム▽シニア決勝 旭川トラッシュクラブシニア６６―６３カミカゼクラブ
◆バスケットボール 第４７回旭川社会人大会（６日・当麻スポーツセンター）
2022/11/15
【男子】▽決勝 クローバー２０―０ボンズ
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