　【男子】▽決勝　クローバー２０―０ボンズ
　【女子】▽決勝　スピリッツ８９―３４アポロ
　【エンジョイ】▽男女混合決勝　アークスター９１―８４レルム▽シニア決勝　旭川トラッシュクラブシニア６６―６３カミカゼクラブ