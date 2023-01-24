\ 【男子】▽高校 ①菅沼真雄（旭商）②高橋（旭商）③小山（旭南）④佐々木（旭南）⑤水野（旭南）⑥阿部（旭農）⑦中右（旭実）⑧阪本（旭南）

【女子】▽高校 ①有木世凪（旭農）②富樫（旭南）③原田（旭藤星）④佐々木（旭農）⑤滝沢（旭藤星）⑥土谷（旭南）⑦早川（旭南）⑧古川（旭南）

【男女混合】◇一般▽４段以下 ①高田駿②五十嵐③伊藤④上平⑤奥山▽５段以上 ①桜井清和②西股③小西