【男子】▽３年以下 ①本間葵大（エレッズ旭川）②尾野（ＰＰファミリア）③本間（当麻クラブ）③射場（当麻クラブ）▽４年 ①長沢琉生（エレッズ旭川）②友成（北見クラブ）③清水（旭川ＨＴＴＣ）③野村（当麻クラブ）▽５年 ①岡本悠生（エレッズ旭川）②尾野（ＰＰファミリア）▽６年 ①太島知輝（エレッズ旭川）②木村（ＴＣけんぶち）③粟田（ＰＰファミリア）③坂田（ＰＰファミリア）
【女子】▽３年以下 ①岡咲良（日章卓球少年団）②但木（日章卓球少年団）▽４年 ①佐藤玖来（北見クラブ）②林（当麻クラブ）▽５年 ①小野詩菜（エレッズ旭川）②門脇（チームキヨスギ）▽６年 ①伊藤怜菜（エレッズ旭川）②高橋（日章卓球少年団）③清水（旭川ＨＴＴＣ）③伊藤菜（エレッズ旭川）
◆卓球 小学生大会（１９日・大成市民センター体育館）
2023/02/21
【男子】▽３年以下 ①本間葵大（エレッズ旭川）②尾野（ＰＰファミリア）③本間（当麻クラブ）③射場（当麻クラブ）▽４年 ①長沢琉生（エレッズ旭川）②友成（北見クラブ）③清水（旭川ＨＴＴＣ）③野村（当麻クラブ）▽５年 ①岡本悠生（エレッズ旭川）②尾野（ＰＰファミリア）▽６年 ①太島知輝（エレッズ旭川）②木村（ＴＣけんぶち）③粟田（ＰＰファミリア）③坂田（ＰＰファミリア）
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