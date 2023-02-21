【男子】▽３年以下 ①本間葵大（エレッズ旭川）②尾野（ＰＰファミリア）③本間（当麻クラブ）③射場（当麻クラブ）▽４年 ①長沢琉生（エレッズ旭川）②友成（北見クラブ）③清水（旭川ＨＴＴＣ）③野村（当麻クラブ）▽５年 ①岡本悠生（エレッズ旭川）②尾野（ＰＰファミリア）▽６年 ①太島知輝（エレッズ旭川）②木村（ＴＣけんぶち）③粟田（ＰＰファミリア）③坂田（ＰＰファミリア）

【女子】▽３年以下 ①岡咲良（日章卓球少年団）②但木（日章卓球少年団）▽４年 ①佐藤玖来（北見クラブ）②林（当麻クラブ）▽５年 ①小野詩菜（エレッズ旭川）②門脇（チームキヨスギ）▽６年 ①伊藤怜菜（エレッズ旭川）②高橋（日章卓球少年団）③清水（旭川ＨＴＴＣ）③伊藤菜（エレッズ旭川）