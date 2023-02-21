【男女混合】◇ダブルス ①久保・佐藤（陵雲クラブ）②上田・上田（アスタリスク）③須藤・山本（陵雲クラブ・フリーダム）③高橋・高橋（Ｇ４クラブ・卓正会）◇シングルス▽１部 ①鈴木佑介（ニッタククラブ）▽２部 ①久保貴裕（陵雲クラブ）▽３部 ①窪田邦彦（ウイナーズ）▽４部 ①上田凛（アスタリスク）▽５部 ①田中晴己（フリーダム）▽６部 ①金田佳代（フリーダム）
【男子】◇ダブルス ①上田・久保（アスタリスク・陵雲クラブ）②鈴木・浅田（ニッタククラブ・アスタリスク）③伊藤・三並（翔くんとゆかいな仲間達）③丸山・窪田（チームグランツ・ウイナーズ）
【女子】◇ダブルス ①入沢・下條（翔くんとゆかいな仲間達）②川崎・田中（チームグランツ・個人）③上田・佐藤（アスタリスク・陵雲クラブ）③金田・伊藤（フリーダム）
◆卓球 第２２回旭川ラージボール選手権大会（１９日・大成市民センター体育館）
2023/02/21
【男女混合】◇ダブルス ①久保・佐藤（陵雲クラブ）②上田・上田（アスタリスク）③須藤・山本（陵雲クラブ・フリーダム）③高橋・高橋（Ｇ４クラブ・卓正会）◇シングルス▽１部 ①鈴木佑介（ニッタククラブ）▽２部 ①久保貴裕（陵雲クラブ）▽３部 ①窪田邦彦（ウイナーズ）▽４部 ①上田凛（アスタリスク）▽５部 ①田中晴己（フリーダム）▽６部 ①金田佳代（フリーダム）
スポーツの記録 最新の記事
- ◆アイスホッケー 第１６回旭川中央ライオンズクラブ杯全道小学生大会（１８日・道北アークス大雪アリーナ）
- ◆アイスホッケー 第４３回旭川市長杯大会（１１～１６日・道北アークス大雪アリーナ）
- ◆スキー 第１３回旭川ユーススーパー大回転競技大会第１戦（１８日・カムイスキーリンクス）
- ◆スキー 第１３回旭川ユーススーパー大回転競技大会第２戦（１９日・カムイスキーリンクス）
- ◆スキー 全国選抜ユース選手権スーパー大回転（１９日・カムイスキーリンクス）
- ◆スキー 全日本ジュニア選手権アルペン競技スーパー大回転ＹＨ（１８日・カムイスキーリンクス）
- ◆テニス 第１０回旭川ベテラン大会（１３日・リアルター夢りんご体育館）
- ◆ソフトテニス 第３７回全道レディースインドア大会（１９日・リアルター夢りんご体育館）
- ◆ミニバスケットボール 第２０回旭川地区冬季大会（１８日・当麻スポーツセンターほか）
- ◆バドミントン 第３８回小学生地区協会杯大会兼ヨネックス杯（１８日・鷹栖町総合体育館）
- ◆卓球 第２２回旭川ラージボール選手権大会（１９日・大成市民センター体育館）
- ◆卓球 小学生大会（１９日・大成市民センター体育館）
- ◆卓球 旭川大雪ライオンズクラブ杯争奪旭川地区中学生新人大会（１８日・リアルター夢りんご体育館）
- ◆卓球 第２７回ビクタス杯争奪ダブルス大会（１４日・リアルター夢りんご体育館）
- ◆卓球 第２０９回春光大会（１２日・鷹栖町総合体育館）＝各部１位のみ