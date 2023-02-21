　【男女混合】◇ダブルス　①久保・佐藤（陵雲クラブ）②上田・上田（アスタリスク）③須藤・山本（陵雲クラブ・フリーダム）③高橋・高橋（Ｇ４クラブ・卓正会）◇シングルス▽１部　①鈴木佑介（ニッタククラブ）▽２部　①久保貴裕（陵雲クラブ）▽３部　①窪田邦彦（ウイナーズ）▽４部　①上田凛（アスタリスク）▽５部　①田中晴己（フリーダム）▽６部　①金田佳代（フリーダム）
　【男子】◇ダブルス　①上田・久保（アスタリスク・陵雲クラブ）②鈴木・浅田（ニッタククラブ・アスタリスク）③伊藤・三並（翔くんとゆかいな仲間達）③丸山・窪田（チームグランツ・ウイナーズ）
　【女子】◇ダブルス　①入沢・下條（翔くんとゆかいな仲間達）②川崎・田中（チームグランツ・個人）③上田・佐藤（アスタリスク・陵雲クラブ）③金田・伊藤（フリーダム）