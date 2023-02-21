　【男子】◇団体▽４年以下　①東神楽ａ②東光③鷹栖北野ｂ③鷹栖北野ａ▽５・６年　①東光Ｂ②高台③忠和Ａ③陵雲・近二
　【女子】▽４年以下　①鷹栖北野ａ②東栄③東光Ａ③陵雲▽５・６年　①東光Ａ②近文③東聖・青雲③陵雲Ａ