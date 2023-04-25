　【男子】▽１回戦　旭明成２―０富良野緑峰、旭東２―０旭西、旭南２―１旭高専・旭藤星▽２回戦　旭実２―０旭明成、富良野２―１留萌、旭北２―１旭東、旭工２―０旭南▽準決勝　旭実２―０富良野、旭工２―０旭北▽決勝　旭実２―０旭工▽３位決定戦　富良野２―０旭北
　【女子】▽１回戦　旭永嶺２―０旭藤星、旭北２―０留萌、旭明成２―０旭商、旭西２―０富良野、旭東２―０旭南▽２回戦　旭実２―０旭永嶺、旭明成２―０旭北、旭龍谷２―０旭西、旭志峯２―０旭東▽準決勝　旭実２―０旭明成、旭志峯２―０旭龍谷▽決勝　旭実２―０旭志峯▽３位決定戦　旭龍谷２―０旭明成