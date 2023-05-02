【男子】▽２回戦 上富良野５８―３１美瑛、陵雲３１―２９愛宕東、近文６７―２５忠和、当麻４０―３３愛宕▽準決勝 上富良野３８―３２陵雲、当麻６４―３８近文▽決勝 当麻４４―２９上富良野▽３位決定戦 陵雲４０―２７近文▽最優秀選手 石川星太朗（当麻）

【女子】▽３回戦 永山５８―３０向陵、当麻５３―９近文、上富良野２０―０西御料地、愛宕３７―３３東川▽準決勝 当麻４８―４４永山、上富良野４０―２７愛宕▽決勝 上富良野４０―３２当麻▽３位決定戦 永山５４―３４愛宕▽優秀選手 星優希菜（上富良野）