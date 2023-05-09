【男子】◇シングルス▽１２歳以下 ①杉村想（ＨＴＡ）②坂田（ＨＴＡ）▽１６歳以下 ①酒井健太郎（テニスパークジョイ）②岩井（ＨＴＡ）▽１８歳以下 ①今井朝陽（旭龍谷）②遠山（旭西）◇ダブルス▽１８歳以下 ①今井朝陽・今井陽貴（旭龍谷）②酒井・遠山（旭西）

【女子】◇シングルス▽１６歳以下 ①佐藤結梨（旭永嶺）②藤田（旭明成）▽１８歳以下 ①坂田もも（ＨＴＡ）②大塚（士別翔雲）◇ダブルス▽１６歳以下 ①鎌田珠莉・鎌田真綾（テニスパークジョイ）②佐藤・並木（旭永嶺）▽１８歳以下 ①坂田もも・片山星蘭（ＨＴＡ・札幌北星女子中）②小林・金沢（札幌北星女子中）