　【男子】①前谷碧人・宮浦陽大（北見北斗）②松坂・新井（滝川西）③和田・小泉（帯広農）③安藤・岩橋（とわの森三愛）
　【女子】①藤田藍良・小山羽咲（旭実）②清水・神谷（旭実）③田中・山田（旭実）③杉本・内藤（旭実）