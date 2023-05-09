　【男子】▽Ａ級　①Ｍ１・１Ａ②Ｍ１・１Ｂ③大成クラブＡ③旭実クラブＢ▽Ｂ級　①大成クラブＢ②北電クラブ③ＹＹクラブ③Ｍ１・１Ｃ▽Ｃ級　①当麻クラブ②暁クラブＢ③暁クラブＣ
　【女子】▽Ａ級　①旭実高Ｂ②旭実高Ａ③旭北高Ａ③ウィズ旭川▽Ｂ級　①のんびりクラブ②旭川迷球会▽Ｃ級　①永山中Ａ②旭教大付属中③東旭川クラブ③北門中Ａ