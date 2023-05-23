【男子】①厚別クラブ３勝②旭教大２勝１敗③旭医大１勝２敗④旭東高３敗
◆ハンドボール 旭川地区会長杯競技会（２１日・リアルター夢りんご体育館）
2023/05/23
スポーツの記録 最新の記事
- ◆軟式野球 旭川軟式野球連盟会長旗争奪中学校大会（２０日・永山中グラウンドほか）
- ◆軟式野球 第５２回全道少年児童・第４１回ホクレン杯旭川支部予選大会（２０、２１日・当麻町営球場ほか）
- ◆軟式野球 高松宮賜杯２部旭川支部大会（２０、２１日・旭川ドリームスタジアムほか）
- ◆朝野球 おはよう野球上期大会（１５～２１日・花咲グラウンドほか）
- ◆ソフトテニス 第４５回ヨネックス杯中学選手権大会（２０日・花咲コート）
- ◆テニス 第１回旭川ベテラン大会（１４日・花咲コート）
- ◆バレーボール モルテン杯中学校大会（２０、２１日・神楽中体育館ほか）
- ◆ソフトバレーボール 第２１回旭川ソフトバレーボール連盟設立記念大会（２１日・大成市民センター体育館）
- ◆バスケットボール 旭川市中学校選手権（２０日・明星中体育館ほか）
- ◆ハンドボール 旭川地区会長杯競技会（２１日・リアルター夢りんご体育館）
- ◆卓球 スポーツショップナガオ杯争奪大会中学の部（２０日・リアルター夢りんご体育館）
- ◆アーチェリー 第５１回北海道連盟杯大会（７日・花咲球技場）
- ◆サッカー 全国クラブチーム選手権大会旭川地区予選（２１日・東光公園球技場）
- ◆サッカー 高円宮杯Ｕ―１８北海道ブロックリーグ道北（１３、１４日・東光公園球技場ほか）
- ◆サッカー あさひかわ新聞杯第１３回旭川・道北地区カブスリーグＵ―１５（１３、１４日・東光公園球技場ほか）
- ■高体連旭川支部大会 陸上競技（１７～１９日・花咲陸上競技場）
- ■高体連旭川支部大会 ◆卓球（１７～１９日・リアルター夢りんご体育館）
- ■高体連旭川支部大会 ◆ソフトテニス（１７～１９日・花咲コート）
- ■高体連旭川支部大会 ◆テニス（１５～１７日・花咲コート）
- ■高体連旭川支部大会 ◆柔道（１８、１９日・東光公園武道館）
- ■高体連旭川支部大会 ◆弓道（１７～１９日・市弓道場誠心館）