　【男子】▽１回戦　愛宕１３６―８東光、北門６１―５１永山南、東陽４４―３２中央、忠和５８―２６広陵、緑が丘８８―２０神楽、永山５５―３８明星、北星５２―２２光陽、神居東６９―４５東明▽２回戦　愛宕９９―３７北門、忠和５７―３６東陽、緑が丘９３―３２永山、神居東５８―８北星