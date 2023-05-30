　▽オープン　①長橋美喜・丹代美奈子②小松田・松浦▽シニア　①和田朝子・立花法子▽Ｂ級　①森春代・坪坂陽子②森川・増田▽Ｃ級　①浅川里美・木原京子▽Ｄ級　①工藤祐子・都丸智春②豊島・達野▽若草級　①池生千恵子・池生里恵