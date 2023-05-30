【男子】▽一般 ①山田雄嗣・稲尾賢一（ジョイ）②十河・大西（あーる３０・スウィング！スウィング！）③宮川・石浦（花咲テニス会・スウィング！スウィング！）③湯浅・本多（宮の森・ＭＭＴＣ）▽４５歳以上 ①八木洋一郎・猪口暁臣（あーる３０）②下崎・氏家（テニス・ラボ・あーる３０）③千葉・媚山（テニス・ラボ・マスターズ13）

【女子】▽一般 ①寺林詩織・坪崎来実（ゼブラ）②上村・高沢（宮の森・日本製紙）③返町・高山（スギムラ・Ｎｅｘｕｓ）③坂田・片山（ＨＴＡジュニア）▽４５歳以上 ①高島徳容・徳丸美枝子（宮の森）②細野・長橋（ゼブラ・ジョイ）③酒井・西田（ジョイ・宮の森）③吉川・今田（カムイの盛・モカ）