【男子】▽Ａ級 ①藤木雅友・山方政信（チーム鳥忠）②花田・安杖（Ｍ１・１クラブ）③堀・山田（旭教大付属中）③菅原・野村（旭明成高）▽Ｂ級 ①米谷政則・藤井真人（大成クラブ）②須賀・羽馬（和寒・北電クラブ）③山本・島田（Ｍ１・１クラブ）③川上・三浦（東明中）▽Ｃ級 ①多羽田正義・佐藤繁（当麻クラブ・暁クラブ）▽Ｄ級 ①西村昭一・竹沢賢二（暁クラブ）②村上・安藤（比布少年団）③梅木・吉村（旭川ソフトテニスジュニア）③並木・坂本（当麻クラブ・東旭川クラブ）

【女子】▽Ａ級 ①茂田悠花・大久保千穂（旭教大）②西原・藤原（ＹＤＫ）③石井・井上（ＹＤＫ）③斉藤・大平（旭医大）▽Ｂ級 ①宮岸真弓・津田妙子（のんびりクラブ・迷球会）②藤井・橋本（旭川女子クラブ）③小泉・坂部（女子クラブ・迷球会）▽Ｃ級 ①松田優那・円山文寧（旭川ソフトテニスジュニア）②河野・佐藤（旭川女子クラブ）