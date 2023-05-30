　【男子】▽準々決勝　旭教大付属２―０愛宕、東陽２―１東光、広陵２―０永山、東明２―０旭川▽準決勝　旭教大付属２―０東陽、広陵２―１東明▽決勝　旭教大付属２―１広陵　
　【女子】▽準々決勝　広陵２―０光陽、旭教大付属２―１神楽、北門２―１東光、東陽２―０永山南▽準決勝　広陵２―０旭教大付属、東陽２―１北門▽決勝　広陵２―０東陽