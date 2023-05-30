　上富良野３―０東明、増毛４―２中富良野、富良野３―０アインス２ｎｄ、ビアンコネロＦＣ Ｒｕｇ３―０神楽、ビアンコネロＦＣ６―１神居東・忠和、東光・東陽１―１中央、北門２―０留萌、明星７―１旭教大付属、名寄ＳＣ７―０たかとんび、緑が丘２ｎｄ５―１六合