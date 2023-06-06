　▽１部Ａ　①フリーダムＡ②卓親会③あすなろＢ▽同Ｂ　①花咲クラブ②フリーダムＢ③卓翔▽２部　①あたごクラブＡ②はまなすＡ③フレンズ▽３部Ａ　①プリティ・プリティーＡ②チャレンジＢ③たかすホークス▽同Ｂ　①プリティ・プリティーＢ②やよいクラブＢ③チョレイな女達▽４部　①あたごクラブＤ②ひまわりクラブＢ③スマイル＆チキーターズ