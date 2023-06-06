▽Ａブロック ウイングス２―０東神楽、ウイングス２―０北門、ほくと２―０北門、ほくと２―０あいべつ、あいべつ２―０東栄、えぞ松２―０東栄、えぞ松２―０永南、永南１―１東神楽（総得点で永南の勝ち）

▽Ｂブロック 啓南２―０末広、千代田１―１末広（総得点で千代田の勝ち）、千代田２―０比布フレッシュ、東光メイツ１―１比布フレッシュ（総得点で東光メイツの勝ち）、東光メイツ２―０啓南

▽Ｃ・Ｄブロック 永山若妻会１―１ひがしかわ（ジャンケンで永山若妻会の勝ち）、永山若妻会２―０西御料、西御料２―０忠和、忠和１―１旭川ひがし（ジャンケンで忠和の勝ち）、ＥＡＳＴ倶楽部２―０旭川ひがし、ひがしかわ１―１ＥＡＳＴ倶楽部（総得点でひがしかわの勝ち）

▽シニア１ブロック 旭川みなみ２―０旭川友愛、わかば２―０旭川友愛、わかば２―０はばたき、はばたき１―１きずな（総得点ではばたきの勝ち）、旭川みなみ２―０きずな▽同２ブロック うすばきちょう１―１せせらぎ（総得点でうすばきちょうの勝ち）、きまま２―０せせらぎ、うすばきちょう１―１きまま（総得点でうすばきちょうの勝ち）