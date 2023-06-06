　【男子】▽１回戦　旭川クラブＭ２―０士別九十九▽準決勝　ぴっぷ紙風船２―０旭川クラブＭ、旭川クラブ２―０夢創塾▽決勝　旭川クラブ２―０ぴっぷ紙風船
　【女子】▽リーグ戦　アクア２―０旭川市役所、旭川クラブ２―０旭川市役所、アクア２―１旭川クラブ▽順位　①アクア②旭川クラブ③旭川市役所