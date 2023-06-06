【男子】◇シングルス▽４５歳以上 ①新井崇（ライジング）②大谷（旭川テニス協会）▽５０歳以上 ①島崎圭三（アルマトーレテニス）②工藤（アルマトーレテニス）▽５５歳以上 ①石塚式美（帯広テニス協会）②矢口（ウィング帯広）▽６０歳以上 ①工藤秀則（ＨＰテニスクラブ）②篠川（旭川テニス協会）▽６５歳以上 ①土田雅人（札幌テニス協会）②戸田（朝里クラッセホテルＴＳ）▽７０歳以上 ①清水行海（スウィング８９）②石川（白樺ローンテニスクラブ）▽７５歳以上 ①得能義典（旭川テニス協会）②波多野（ライジングＴＣ）
◇ダブルス▽５０歳以上 ①工藤秀一・島崎圭三（アルマトーレテニス）②八木沢・高橋（トヨタ自動車北海道・室蘭テニス協会）▽５５歳以上 ①石塚式美・山本智一（帯広テニス協会）②小林・佐々木（旭川テニス協会・恵庭テニス協会）▽６５歳以上 ①石川良夫・福本幸夫（白樺ローンＴＣ・旭川テニス協会）②土田・中川（札幌テニス協会・ハーツテニスクラブ）
【女子】◇シングルス▽５０歳以上 ①高島徳容（旭川テニス協会）②黒沢（チーム３３）▽５５歳以上 ①西田きみ子（旭川テニス協会）②森（エルバッハＴＣ）▽６０歳以上 ①小原由美子（スギムラ）②池田（旭川テニス協会）▽６５歳以上 ①吉田千恵子（ジョイ）②酒井（ジョイ）
◇ダブルス▽４５歳以上 ①舟田香織・渡辺美希（函館テニス協会・室蘭テニス協会）②高畠・長谷川（遠軽テニス協会・北見テニス協会▽５０歳以上 ①安達美樹子・遠藤ゆかり（ライジング）②吉田・黒沢（スウィング８９・チーム３３）▽６０歳以上 ①佐々木朝子・河本秋子（恵庭テニス協会・千歳テニス協会）②菅原・高倉（旭川テニス協会）▽６５歳以上 ①山崎文子・臼木裕視子（ライジング・旭川テニス協会）②吉田・酒井（ジョイ）▽７０歳以上 ①和田朝子・小田るり子（旭川テニス協会・帯広テニス協会）②上野・岸上（旭川テニス協会）
◆テニス 第３９回北・北海道選手権大会（２～４日・花咲コート）
2023/06/06
【男子】◇シングルス▽４５歳以上 ①新井崇（ライジング）②大谷（旭川テニス協会）▽５０歳以上 ①島崎圭三（アルマトーレテニス）②工藤（アルマトーレテニス）▽５５歳以上 ①石塚式美（帯広テニス協会）②矢口（ウィング帯広）▽６０歳以上 ①工藤秀則（ＨＰテニスクラブ）②篠川（旭川テニス協会）▽６５歳以上 ①土田雅人（札幌テニス協会）②戸田（朝里クラッセホテルＴＳ）▽７０歳以上 ①清水行海（スウィング８９）②石川（白樺ローンテニスクラブ）▽７５歳以上 ①得能義典（旭川テニス協会）②波多野（ライジングＴＣ）
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