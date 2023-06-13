【男子】▽１００㍍１年 ①岩城憲史朗（愛別）②北井遼（富良野東）③吉田椋葵（上富良野）▽同２年 ①吉田祈空（東神楽）②廣瀬大樹（富良野東）③佐藤昊（東神楽）▽同３年 ①榊琢見（富良野東）②對馬啓太（東神楽）③多田幸生（上富良野）▽２００㍍ ①榊琢見（富良野東）②對馬啓太（東神楽）③佐藤巧麻（富良野東）▽４００㍍ ①佐々木陸人（ふらのジュニア陸上クラブ）②廣嶋涼（ふらのジュニア陸上クラブ）③平山侃志郎（上富良野）▽８００㍍ ①杉村光（ふらのジュニア陸上クラブ）２分１３秒３６＝大会新②渡部拓人（上富良野）③桑原海翔（東神楽）▽１５００㍍１年 ①二階堂葵一（東神楽）４分３３秒２２＝大会新②池端広陽（上川）③山川一樹（上富良野）

▽同２・３年 ①佐藤来紀（東神楽）②小畑瑞貴（東神楽）③川村優太（東神楽）▽３０００㍍ ①佐藤来紀（東神楽）②小畑瑞貴（東神楽）③川村優太（東神楽）▽１１０㍍障害 ①瀬尾竜輝（富良野東）②佐藤昊（東神楽）③桜田航（上富良野）▽４００㍍リレー ①東神楽②富良野東③上富良野▽走り高跳び ①多田幸生（上富良野）②森下晄矢（ふらのジュニア陸上クラブ）▽走り幅跳び ①高橋健心（富良野東）②松林海育（愛別）③大角空（上富良野）▽砲丸投げ ①加藤颯（上富良野）②東谷依歩樹（富良野東）③宮崎裕一（愛別）▽４種競技 ①田畑颯太（富良野東）②飯土用颯胤（東神楽）▽最優秀選手賞 佐藤来紀（東神楽）

【女子】▽１００㍍１年 ①大月美優（龍谷ＡＣ）１３秒３８＝大会新②松本結菜（東神楽）１３秒７０＝大会新③小西穂実（富良野東）▽同２年 ①藤原樹（東神楽）②中山陽美（上富良野）③大竹美尋（上富良野）▽同３年 ①藤倉聖里（東川）②小林優空（上川）③森山楓葉（東神楽）▽２００㍍ ①藤倉聖里（東川）②松本結菜（東神楽）③中山陽美（上富良野）▽８００㍍ ①朝倉萌衣（上富良野）②石川蛍莉（東神楽）③小西麦歩（富良野東）▽１５００㍍ ①朝倉萌衣（上富良野）②石川蛍莉（東神楽）③小西麦歩（富良野東）▽１００㍍障害 ①大月美優（龍谷ＡＣ）②岡本果純（ふらのジュニア陸上クラブ）③石黒慧（ふらのジュニア陸上クラブ）▽４００㍍リレー ①東神楽（松本結菜、藤原樹、石本千空、森山楓葉）５２秒９０＝大会新②上富良野③ふらのジュニア陸上クラブ▽走り高跳び ①鈴木杏月（ふらのジュニア陸上クラブ）▽走り幅跳び ①茂利芽依（上川）②小林優空（上川）③佐藤りの（愛別）▽砲丸投げ ①小山内くるみ（東神楽）②森山楓葉（東神楽）③山川咲良（上富良野）▽４種競技 ①熊川紗央里（ふらのジュニア陸上クラブ）②小山芽唯（東神楽）▽最優秀選手賞 茂利芽依（上川）