【男子】▽１００㍍ ①藤矢拓馬（神居東）１１秒０９＝大会新②武藤瑛希（東鷹栖）③熊谷凌央（旭川ＡＣ）▽２００㍍ ①藤矢拓馬（神居東）②生野凌久（旭川ＡＣ）③経森琉生（神居東）▽４００㍍ ①國井空大（緑が丘）②磯谷怜汰（旭川ＡＣ）③松田志優（旭川ＡＣ）▽８００㍍ ①高橋昌大（神居東）②柳澤涼太（忠和）③小野寺遥空（光陽）▽１５００㍍ ①村田伊吹（神居東）４分０７秒６３＝大会新②泉圭輔（神居東）４分１０秒３６＝大会新③森誠樹（永山）▽３０００㍍ ①泉圭輔（神居東）②村田伊吹（神居東）③八代奏佑（神居東）▽１１０㍍障害 ①大門諄稀（東鷹栖）②中村璃玖（旭川ＡＣ）▽４００㍍リレー ①神居東②緑が丘③永山▽走り高跳び ①安田一晴（旭川ＡＣ）②西尾柊哉（東鷹栖）③佐藤光希（神居東）▽走り幅跳び ①日比生温（緑が丘）②松本悠幹（緑が丘）③並河創太（神居東）▽棒高跳び ①菅原空良（広陵）②出合翔太（広陵）▽砲丸投げ ①平間礼斗（東鷹栖）②桂田拓人（緑が丘）③寺山響（旭川ＡＣ）▽四種競技 ①齋藤春磨（広陵）

【女子】▽１００㍍ ①板谷夏生（緑が丘）１２秒６１＝大会新②峯岸美來（神居東）１２秒６６＝大会新③猪股結菜（神居東）１２秒６７＝大会新▽２００㍍ ①猪股結菜（神居東）２６秒４１＝大会新②佐藤由芽（緑が丘）③菅心海（旭川ＡＣ）▽８００㍍ ①篠田ひまり（神居東）②長谷部りあな（神居東）③阿部莉子（龍谷ＡＣ）▽１５００㍍ ①篠田ひまり（神居東）②金津美和菜（東明）③阿部莉子（龍谷ＡＣ）▽１００㍍障害 ①峯岸美來（神居東）②村上日咲（神居東）③三好叶夢（永山）▽４００㍍リレー ①神居東（坂口仁心、村上日咲、峯岸美來、猪股結菜）５０秒１３＝大会新②緑が丘（三浦心惟奈、矢澤礼菜、佐藤由芽、板谷夏生）５０秒４９＝大会新③永山▽走り高跳び ①矢澤礼菜（緑が丘）②太田華乃音（永山）③渡辺菜瑚（永山）▽走り幅跳び ①大槻実里（広陵）②竹内美羽（旭川ＡＣ）③丹羽らん（東鷹栖）▽砲丸投げ ①小川結子（緑が丘）②丹羽咲空（東鷹栖）③田中そら（永山）▽四種競技 ①渡邊凜（永山）