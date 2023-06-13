【男子】①川瀬仁②清本秀樹③荒木千晴④潟端正利⑤寺越栄一⑥小西信司⑦八重樫伸夫⑧新田哲也⑨鏡孝行⑩坂井隆司

【女子】①江口奈津美②畑中由実③後藤百合子④津軽三枝子⑤北谷未智留⑥橋本隆子⑦阿曽和枝⑧猪野礼子⑨酒井恵子⑩田代君子