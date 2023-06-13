…形…

【男女混合】◇幼児 ①三木結翔（常明館）②佐藤（涛豊館）③佐藤根（魁星舘）

【男子】◇小学生▽１年 ①上田湊斗（魁星舘）②長谷川（魁星舘）③上田（魁星舘）▽２年 ①佐藤根颯翔（魁星舘）②伊藤（涛豊館）③太田（誠和神）▽３年 ①菊川陽向（常明館）②上田（魁星舘）③石川（魁星舘）▽４年 ①川音景都（誠和神）②柳沢（魁星舘）③青塚（涛豊館）▽５年 ①追出町健心（常明館）②道言（魁星舘）③安斉（魁星舘）▽６年 ①北川流輝（常明館）②佐藤（涛豊館）③大杉（誠和神）◇中学生 ①本保貴一（ワールド）②鈴木（涛豊館）③三村（ワールド）◇高校生 ①河合晴紀（涛豊館）②村田（玄制流）③佐藤（涛豊館）

【女子】◇小学生▽１年 ①加賀谷理緒（魁星舘）②鈴木（魁星舘）③村住（沖剛柔）▽２年 ①田村晶（沖剛柔）②佐藤（常明館）③那須（誠和神）▽３年 ①平野翼宿（ワールド）②山崎（常明館）③上野（誠心館）▽４年 ①塚本彩莉（魁星舘）②三上（涛豊館）③中山（涛豊館）▽５年 ①菊川柚菜（常明館）②佐藤（常明館）③橋本（涛豊館）▽６年 ①鈴木綸（涛豊館）②井元（涛豊館）③扇谷（玄制流）◇中学生 ①佐藤悠来（常明館）②塚本（魁星舘）③樋上（涛豊館）◇高校生 ①神谷翠（涛豊館）②菅原（誠心館）◇大学・一般・シニア ①高瀬真美（常明館）②水谷（涛豊館）③犬飼（明仁館）

…組手…

【男女混合】◇幼児 ①佐藤剛亮（誠和館）②加藤（誠和神）③佐藤根（魁星舘）③松本（誠和神）

【男子】◇小学生▽１年 ①上田湊斗（魁星舘）②上田蓮（魁星舘）③佐藤（魁星舘）③荒田（玄制流）▽２年 ①堀口陽多（誠和神）②太田（誠和神）③中村（魁星舘）③菊池（誠和神）▽３年 ①中村翔謙（魁星舘）②高松（魁星舘）③下神田（誠和神）③石川（魁星舘）▽４年 ①川音景都（誠和神）②大迫（涛豊館）③五十嵐（沖剛柔）③藤原（涛豊館）▽５年 ①横沢弦（松涛館）②乗松（武徳会）③安斉（魁星舘）③菅原（常明館）▽６年 ①大杉駿介（誠和神）②三上（涛豊館）③新川（魁星舘）③大沼（誠和神）◇中学生 ①三村駿太（ワールド）②本保（ワールド）③谷岡（ワールド）③引野（涛豊館）◇高校生 ①成田一聡（誠和旭）②佐藤（涛豊館）③多田（ワールド）③河合（涛豊館）

【女子】◇小学生▽１年 ①鈴木瑠奈（魁星舘）▽２年 ①田村晶（沖剛柔）②那須（誠和神）③亀屋（玄制流）③長谷川（魁星舘）▽３年 ①平野翼宿（ワールド）②橋本（涛豊館）③鎌倉（ワールド）③上野（誠心館）▽４年 ①塚本彩莉（魁星舘）②大竹（誠和神）③三上（涛豊館）③中山（涛豊館）▽５年 ①南シャンティ蓮花（誠和神）②平井（玄制流）③橋本（涛豊館）③大城（涛豊館）▽６年 ①鈴木綸（涛豊館）②荻原（玄制流）③井元（涛豊館）③野々村（常明館）◇中学生 ①樋上海姫（涛豊館）②大野（誠和旭）③中越（誠心館）③岩井（涛豊館）◇高校生・シニア ①工藤美羽（涛豊館）②高瀬（常明館）