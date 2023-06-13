旭川地区予選会（１０、11日・当麻スポーツセンターほか）

【男子】▽１回戦 当麻２０―０中富良野、神居東５７―２４美瑛、永山５５―１９忠和、近文５１―２９緑が丘、陵雲５８―１４永山南、愛宕東５９―３１富良野、愛宕４８―２６西御料地、上富良野３６―３２旭川第三▽２回戦 当麻５４―３２神居東、永山４０―３５近文、陵雲２７―２５愛宕東、愛宕４６―２７上富良野

【女子】▽１回戦 神居東３１―２２陵雲、東神楽４２―３２富良野、緑が丘２０―０中富良野、忠和６５―１６愛宕東▽２回戦 上富良野４０―２１神居東、旭川ドルフィン３６―３１近文、千代田２０―０西御料地、愛宕４７―２８東神楽、永山７９―１緑が丘、東川３３―３１東栄、向陵４３―８美瑛、当麻５３―１８忠和▽３回戦 旭川ドルフィン３１―３０上富良野、千代田５８―２８愛宕、永山５８―２３東川、当麻５０―２０向陵

形と組手で王座争う