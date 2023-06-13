【男子】▽準々決勝 堀・山田（旭教大付属）３―０上島・田嶋（名寄）、藤原・佐々木准（名寄）３―２浜本・横尾（広陵）、沖中・西原（広陵）３―０牧野・吉田（比布中央）、高橋・駒津（名寄）３―０古屋・八巻（東明）▽準決勝 堀・山田３―０藤原・佐々木准、沖中・西原３―１高橋・駒津▽決勝 堀・山田３―０沖中・西原

【女子】▽準々決勝 野元・森川（啓北）３―１伊藤・吉田（美唄）、水口・佐藤（当麻）３―０菅原・西木戸（比布中央）、橘内・佐藤（比布中央）３―２松橋・井沢（旭教大付属）、佐藤・秡川（広陵）３―２坂本・藤本（岩見沢光陵）▽準決勝 野元・森川３―０水口・佐藤、佐藤・秡川３―０橘内・佐藤▽決勝 野元・森川３―１佐藤・秡川