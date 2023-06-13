【男子】▽Ａ級 ①藤木雅友・浪内日雅（鳥忠・旭川市役所）②松木・田渕（旭大）③信太・久保（Ｍ１・１・ＳＴＳ）③花田・八巻（Ｍ１・１・旭明成高）
【女子】▽Ａ級 ①藤田晃・石井香乃（ＹＤＫ）②茂田・大久保（旭教大）③福本・酒井（旭明成高）③藤井・三浦（旭商高）▽Ｂ級 ①小泉まり子・坂部美由紀（女子クラブ・迷球会）②平田・原（大成クラブ・迷球会）
◆ソフトテニス 第６０回ルーセント杯旭川選手権大会（１１日・花咲コート）
2023/06/13
【男子】▽Ａ級 ①藤木雅友・浪内日雅（鳥忠・旭川市役所）②松木・田渕（旭大）③信太・久保（Ｍ１・１・ＳＴＳ）③花田・八巻（Ｍ１・１・旭明成高）
スポーツの記録 最新の記事
- ◆サッカー 旭川リーグ（４日・忠和公園多目的広場）
- ◆サッカー あさひかわ新聞杯第１３回旭川・道北地区カブスリーグＵ―１５（３日・上富良野富原運動公園ほか）
- ◆軟式野球 第５２回全道少年児童・第４１回ホクレン杯旭川支部予選大会（５～７日・当麻町営球場）
- ◆軟式野球 旭川市中学校選手権大会（３、１０、１１日・神楽中グラウンドほか）
- ◆朝野球 おはよう野球上期大会（６、７、９日・花咲グラウンドほか）
- ◆ソフトテニス 第６０回ルーセント杯旭川選手権大会（１１日・花咲コート）
- ◆ソフトテニス 第５７回北海道中学選手権大会（１０、１１日・花咲コート）
- ◆ミニバスケットボール 第４２回当麻大会兼第４４回北海道サマーフェスティバル
- ◆空手道 第４６回旭川地区春季選手権大会（１１日・東光公園武道館）
- ◆パークゴルフ 第１８回オーナーカップ（４日・神楽山パークゴルフ場）
- ■中連旭川大会◆陸上競技（１０、１１日・花咲陸上競技場）
- ■中連旭川大会◆陸上競技 第４回上川南部地区中体連大会兼第５４回北海道中学校大会予選会（１０、１１日・花咲陸上競技場）
- ■高体連旭川支部大会 ◆水泳（４日・旭川スイミングスクール）
- ■北海道高校定時制通信制体育連盟上川支部大会 バドミントン（５月２７日・旭東高体育館）