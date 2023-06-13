　【男子】▽Ａ級　①藤木雅友・浪内日雅（鳥忠・旭川市役所）②松木・田渕（旭大）③信太・久保（Ｍ１・１・ＳＴＳ）③花田・八巻（Ｍ１・１・旭明成高）
【女子】▽Ａ級　①藤田晃・石井香乃（ＹＤＫ）②茂田・大久保（旭教大）③福本・酒井（旭明成高）③藤井・三浦（旭商高）▽Ｂ級　①小泉まり子・坂部美由紀（女子クラブ・迷球会）②平田・原（大成クラブ・迷球会）