【男子】◇団体▽予選リーグＡブロック ①旭教大付属②神居③東光④永山南▽同Ｂブロック ①広陵②旭川③忠和④永山▽同Ｃブロック ①光陽②神楽③東陽④北門▽同Ｄブロック ①東明②愛宕③啓北▽決勝トーナメント１回戦 旭教大付属２―０神楽、東明２―１旭川、光陽２―０神居、広陵２―０愛宕▽同準決勝 旭教大付属２―０東明、広陵２―０光陽▽同決勝 旭教大付属２―１広陵

◇個人 ①堀拓仁・山田宥心（旭教大付属）②大村・髙橋（旭教大付属）③沖中・西原（広陵）③前田・松本育（旭教大付属）⑤三住・澤山（忠和）⑤石川・小林（愛宕）⑤金子・三浦（東明）⑤三宮・大江（啓北）

【女子】◇団体▽予選リーグＡブロック ①啓北②広陵③明星④東明▽同Ｂブロック ①緑が丘②東光③東陽④北星▽同Ｃブロック ①旭教大付属②愛宕③中央④光陽▽同Ｄブロック ①永山南②北門③神居▽同Ｅブロック ①永山②神楽③旭川▽決勝トーナメント１回戦 愛宕２―０神楽、北門２―０永山▽同２回戦 啓北２―１愛宕、東光２―１永山南、広陵２―１旭教大付属、緑が丘２―１北門▽同準決勝 啓北２―０東光、広陵２―０緑が丘▽同決勝 啓北２―１広陵 ◇個人 ①野元よつ葉・森川智巴（啓北）②松橋・井澤（旭教大付属）③斉藤・獅畑（永山南）③佐藤・秡川（広陵）⑤山・松山（明星）⑤高宮・梅木（東陽）⑤高松・貴田（広陵）⑤服部胡・目黒（広陵）

バスケットボール（２３～２５日・道北アークス大雪アリーナ）

【男子】▽１回戦 神居東１１６―２２明星、北門７２―５８神楽、広陵６６―４９中央、忠和５６―４７東陽、緑が丘７１―４１東明、永山南８６―１９東光、北星６５―４３光陽、愛宕９１―４６永山▽２回戦 神居東１０８―３３北門、忠和６８―４３広陵、緑が丘６８―４７永山南、愛宕８５―３４北星▽準決勝 神居東７３―３８忠和、緑が丘４４―４１愛宕▽決勝 神居東７５―４０緑が丘▽ベスト５ 青木拓真、鍵谷月伽（神居東）、藤原怜士（緑が丘）、一之瀬生吹（愛宕）、鈴木虎司朗（忠和）

【女子】▽１回戦 愛宕６８―３０東陽、北星５３―４０神楽、北門６５―３９永山、東光４１―４０六合、広陵５５―３７中央、東明５５―３５啓北、忠和８１―３４緑が丘▽２回戦 神居東８４―３８愛宕、北門１００―２５北星、東光６１―４４広陵、忠和５９―４０東明▽準決勝 神居東６９―４５北門、忠和６９―４４東光▽決勝 神居東６０―３９忠和▽ベスト５ 伊藤愛莉、廣野花梨（神居東）、佐々木莉子（忠和）、中農結愛（北門）、山﨑有紗（東光）