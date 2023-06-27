【男子】▽Ａ級 ①古舘嘉一・山岸修一②四家井・今田▽Ｂ級 ①林吾朗・渡辺富士雄②城・白戸▽Ｃ級 ①加藤智幸・簑島桔平②坂田・阿部

【女子】▽Ａ級 ①青山美幸・今田美保②小野・高山▽Ｂ級 ①松山智津子・清野有子②舟根・渡辺▽Ｃ級 ①大垣一美・吉田まゆみ②広川・伊藤