　【男子】▽Ａ級　①古舘嘉一・山岸修一②四家井・今田▽Ｂ級　①林吾朗・渡辺富士雄②城・白戸▽Ｃ級　①加藤智幸・簑島桔平②坂田・阿部
　【女子】▽Ａ級　①青山美幸・今田美保②小野・高山▽Ｂ級　①松山智津子・清野有子②舟根・渡辺▽Ｃ級　①大垣一美・吉田まゆみ②広川・伊藤