▽１回戦 東聖１３―４千代田・永山南合同、末広・近文合同１４―２陵雲・鷹栖・鷹栖北野合同、忠和１４―１春光、末広北・近一合同１１―４美瑛、神楽１５―０西御料地、旭稜９―７東光▽２回戦 東聖２８―１啓明、春光台６―５比布・上川大雪合同、末広・近文合同１３―２三小、忠和５―２大有・神居合同、末広北・近一合同９―３共栄・東町合同、神楽１０―５愛別、東五条１０―３愛宕東Ａ、永山西１２―４旭稜▽３回戦 東聖１１―１春光台、末広・近文合同１２―３忠和、神楽５―４末広北・近一合同、永山西８―２東五条▽準決勝 東聖９―８末広・近文合同、神楽１７―２永山西