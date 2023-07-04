…団体…

【男女混合】▽小学生低学年 ①比布町剣道Ａ②北鎮剣道Ａ③春光道場Ａ③名寄ピヤシリ剣道▽同高学年 ①春光道場②旭川剣風会③比布町剣道③すずらん剣道▽中学生 ①東光道場Ａ②旭川剣神会③旭川剣風会Ａ③永山西剣道クラブ

…個人…

【男女混合】◇小学生▽１・２年 ①沼田絆那（陵雲）②武田（東光）③夏井（比布）③木村（比布）▽３・４年 ①上田星（比布）②能地（すずらん）③青木（比布）③佐々木（高台尚武会）

【男子】▽小学生５・６年 ①前山晴陽（旭川剣風会）②高橋（鷹栖）③杉本（旭川剣神会）③渡辺（風連）▽中学生 ①日沼航大（誠心館）②三井（緑が丘武徳会）③山崎（東光）③羽田（旭川剣風会）

【女子】▽小学生５・６年 ①菅野愛叶（下川）②今井（東光）③岩瀧（陵雲）③青木（比布）▽中学生 ①今井美桜（永山西）②佐々木（名寄ピヤシリ）③遠藤（永山西）③見延（永山西）

…北海道交流大会上川予選会…

①比布町剣道②東川剣道③愛別剣道

…北海道交流大会旭川予選会…

▽小学生４年男女 ①植根福富（永山西）②有馬（東光）③香川（緑が丘武徳会）③照井（北鎮）▽同５・６年男子 ①畠山渚士（春光）②石川（春光）③林（永山西）③高橋（旭川剣神会）▽同５・６年女子 ①牧野心絆（春光）②遠藤（すずらん）③上田（永山西）③和島（北鎮）