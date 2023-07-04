【男女混合】①くーる②バチバチ③ガチャピン
【女子】①ドリーム②ステップアップ③東光クラブ
◆ミニバレーボール 第３６回旭川交歓大会（２日・鷹栖町総合体育館） 【男女混合】①くーる②バチバチ③ガチャピン 【女子】①ドリーム②ステップアップ③東光クラブ
2023/07/04
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