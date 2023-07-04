　【男子】◇シングルス▽１部　①中塩爽太（旭実）②水谷（旭実）③住吉（旭実）④小山田（旭実）⑤小林（旭北）⑥沢田（旭龍谷）⑦奥村（旭龍谷）⑧山崎（旭北）
　【女子】◇シングルス▽１部　①井上紗彩（旭商）②山本（旭商）③下田（旭商）④栗栖（旭実）⑤藤川（旭商）⑥小国（旭商）⑦佐藤（旭実）⑧中島（旭商）