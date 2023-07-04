【男子】◇一般 ①内海大輔・榊原健太（クロスティホールディングス）②川尻・天池（札幌学院クラブ）③岩城・小原（札幌学院大）③岩城・義達（とわの森三愛高）◇成年▽３５歳以上 ①中沢厚雄・小峯秋二（函館クラブ・北翔アルパ）②室田・勅使川原（ＪＲ北海道・なんせんす）③藤木・杉尾（リバティクラブ・わんぱくクラブ）③高橋・南部（三省クラブ・名寄連盟）◇シニア▽４５歳以上 ①三田智郎・安田篤志（札幌学院クラブ）②遠藤・藤井（三省クラブ・旭川大成クラブ）③八木橋・森（札幌リバティクラブ）▽５５歳以上 ①安田礼史・土井伸行（函館市役所・北見市役所）②遠藤・寿崎（札幌青陽クラブ）▽６０歳以上 ①茂泉和幸・加藤三雄（札幌白石クラブ）▽６５歳以上 ①吉本安男・高橋健一（北見連盟・旭川暁クラブ）②佐藤・落合（札幌手稲クラブ・北広島連盟）▽７０歳以上 ①郷友良・大島道夫（函館ベテランクラブ）②芳賀・太田（北見連盟・恵庭協会）▽７５歳以上 ①寺西勉・石橋清夫（旭川ＡＧＣ・旭川大成クラブ）▽８０歳以上 ①鈴木充明・坪松昭（札幌琴似クラブ）

【女子】◇一般 ①渡辺杏花・菊池百佳（わんぱくクラブ）②義達・佐々木（とわの森三愛高）③田中・杉山（札幌ウィンソフトテニスクラブ）③鍛冶田・宗宮（北翔大）◇成年▽３５歳以上 ①佐々木舞・山本香織（札幌サクラＳＴＳ）②伊藤・桜井（札幌サクラＳＴＳ）③池田さ・池田み（札幌サクラＳＴＳ）◇シニア▽４５歳以上 ①三浦由加・鈴木みのり（ウィズ旭川・札幌ＭＡクラブ）▽５０歳以上 ①本間優香・伊東千恵美（札幌青陽クラブ・札幌白石クラブ）▽５５歳以上 ①椎名直美・中山朋絵（音更連盟・旭川大成クラブ）▽６０歳以上 ①川崎瑞恵・宮川里子（旭川暁クラブ・岩見沢）②木浪・地主（函館クラブ・札幌マインクラブ）▽６５歳以上 ①名和智子・伴戸明巳（旭川女子クラブ・札幌白石クラブ）②渡辺・堀江（苫小牧ファジー・長万部協会）③花井・青木（札幌啓明クラブ・札幌ＭＡクラブ）▽７０歳以上 ①相沢まゆみ・河島郁子（旭川大成クラブ）