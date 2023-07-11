　【男子】▽１回戦　レオーネ２―１北門、六合２―０富良野西・富良野東・上富良野▽準決勝　神楽２―１レオーネ、永山２―１六合▽決勝　神楽２―０永山
　【女子】▽１回戦　永山南２―０東川、永山２―１士別・和寒・剣淵、旭川２―０中富良野・南富良野、緑が丘２―０富良野東▽準決勝　永山南２―０永山、旭川２―１緑が丘▽決勝　永山南２―０旭川