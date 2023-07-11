【男子】▽１回戦 レオーネ２―１北門、六合２―０富良野西・富良野東・上富良野▽準決勝 神楽２―１レオーネ、永山２―１六合▽決勝 神楽２―０永山
【女子】▽１回戦 永山南２―０東川、永山２―１士別・和寒・剣淵、旭川２―０中富良野・南富良野、緑が丘２―０富良野東▽準決勝 永山南２―０永山、旭川２―１緑が丘▽決勝 永山南２―０旭川
■中体連上川管内代表決定戦 バレーボール（７、８日・リアルター夢りんご体育館）
2023/07/11
【男子】▽１回戦 レオーネ２―１北門、六合２―０富良野西・富良野東・上富良野▽準決勝 神楽２―１レオーネ、永山２―１六合▽決勝 神楽２―０永山
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