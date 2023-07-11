【男子】▽１回戦 神居東９９―３４士別、愛宕５４―３７美瑛、緑が丘７６―４８名寄、当麻６５―２８忠和▽準決勝 神居東６６―４８愛宕、緑が丘７０―５６当麻▽決勝 神居東６６―４１緑が丘

【女子】▽１回戦 神居東８４―２２名寄・名寄東・下川、北門５６―４９上富良野、忠和６１―４６東神楽、当麻・比布５６―４０東光▽準決勝 神居東７１―４７北門、忠和４７―３３当麻・比布▽決勝 忠和４５―３９神居東