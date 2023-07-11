【男子】◇団体▽予選リーグＡ ①旭川②啓北③風連④美瑛▽同Ｂ ①中央②東神楽③士別南④神居東▽準決勝 旭川３―０東神楽、中央３―１啓北▽決勝 旭川３―０中央

◇個人 ①浦﨑陽（旭川）②伊藤翼（春光台）③髙橋柊斗（中央）④入江佳輝（旭川）⑤善志倖大（東神楽）⑥坂田虎鉄（旭川）⑦伊達雄真（中央）⑧朝妻亮太（東神楽）

【女子】◇団体▽予選リーグＡ ①中央②東陽③東神楽④風連▽同Ｂ ①緑が丘②永山南③士別南④比布中央▽準決勝 永山南３―２中央、緑が丘３―１東陽▽決勝 緑が丘３―０永山南

◇個人 ①中田美聖（広陵）②伊藤菜月（春光台）③清水心結（東神楽）④高橋楓（中央）⑤造田陽央里（東陽）⑥但木真琴（中央）⑦杉島彩華（剣淵）⑧塚本真衣（六合）