【男子】◇団体▽予選リーグＡ ①名寄②旭教大付属③上富良野④光陽▽同Ｂ ①広陵②東明③比布中央④下川▽準決勝 名寄２―１東明、旭教大付属２―０広陵▽決勝 旭教大付属２―０名寄◇個人 ①堀拓仁・山田宥心（旭教大付属）②沖中瑛太・西原蒼太（広陵）③高橋紳一郎・駒津太珂（名寄）③大村健斗・髙橋悠斗（旭教大付属）

【女子】◇団体▽予選リーグＡ ①啓北②当麻③名寄④緑が丘▽同Ｂ ①比布中央②広陵③東光④士別南▽準決勝 啓北２―１広陵、比布中央２―１当麻▽決勝 啓北２―１比布中央◇個人 ①野元よつ葉・森川智巴（啓北）②水口結愛・佐藤杏咲（当麻）③高松姫依・貴田彩羽（広陵）③松橋伶音・井澤美織（旭教大付属）