▽１ブロック ①さくらんぼ（浦島、武田、粂田、遊佐、粟田）②ばなな③りんご▽２ブロック ①ぶどう（佐々木、宮島、小田野、今村、石内）②すいか③みかん▽３ブロック ①ぶるーべり（木川、西條、福井、小森、草創）②とまと③いちご▽４ブロック ①ぷらむ（坂尻、谷川、石川、木村、芳野）②ぶんたん③ぱいなっぷる