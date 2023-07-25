　【男子】①川田陽太（春光台）②高畠（鷹栖）③吉田（東明）④時田（東明）⑤坂東（東陽）⑤鈴木（東鷹栖）⑤岸本（春光台）⑤漆原（東陽）
　【女子】①豊嶋彩衣心（東鷹栖）②池沢（愛宕）③伊藤（東鷹栖）④佐藤（東神楽）⑤高畠（鷹栖北野）⑤村瀬（広陵）⑤和田（青雲ＢＣ）⑤狩集（東陽）