　【男女混合】①ＧＲＲ―Ｃ（旭川）②ＧＲＲ―Ｂ（旭川）③ＧＲＲ―Ａ（旭川）④ＡＤＦ―Ｂ（旭川）⑤ＡＤＦ―Ａ（旭川）⑥ＳＳＶＣ（士別）▽親睦　①５・５ミリバボちゃんズ（旭川）②Ｆ・Ｆ（旭川）③５・５ミリＶＥＮＥＥＲＳ（旭川）