　【男子】▽決勝　永小２―０神楽岡
　【女子】▽１回戦　東神楽２―０永小、旭川２―０神楽岡、永南２―０ひがしかわ▽２回戦　緑新２―１東神楽、末広北２―０東光、神居２―１旭川、永山西２―１永南▽準決勝　緑新２―１末広北、神居２―０永山西▽決勝　緑新２―０神居▽３・４位決定戦　永山西２―０末広北