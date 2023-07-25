【男子】①下崎音和・岡本斗祈（旭実）②菅原・杉原（旭明成）③鬼頭・中島（旭実）③大石・米沢（旭実）⑤佐竹・野村（旭明成）⑤中川・中島（旭工）⑤伊藤・野瀬（旭実）⑤洞口・安藤（旭実）

【女子】①杉林絢花・山田玲華（旭実）②杉本姫・山岸（旭実）③藤田・杉本夢（旭実）③斎藤・内藤（旭実）⑤伊藤・今井（旭北）⑤荒井・高松（旭東）⑤鈴木・堀江（旭実）⑤星・吉岡（旭商）