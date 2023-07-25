【男子】▽Ａ級 ①大野海斗・祓川翼（旭川信金・旭実クラブ）②石金・阿部（旭教大）③山方・大脇（鳥忠・ＹＤＫ）③信太・加藤（Ｍ１・１クラブ・旭実クラブ）▽Ｂ級 ①氏原考寛・高村直弘（暁クラブ・旭明成高）②安田・青山（北電クラブ）▽Ｄ級 ①本庄康士郎・上西敦也（ＡＳＪ）

【女子】▽Ａ級 ①藤田晃・大川愛羅（ＹＤＫ・美唄）②中戸川・小柳（旭教大）③前沢・佐藤（旭明成高）③森木・中村（旭川信金）▽Ｂ級 ①藤井由美子・中西璃子（大成クラブ）②高橋・勝矢（当麻・のんびり）▽Ｃ級 ①米山佐智子・香川登美子（東旭川クラブ）②河野・佐藤（旭川女子クラブ▽Ｄ級 ①小川葉瑠・松山琴子（ＡＳＪ）