【男子】▽準々決勝 佐々木（名寄）３―０桑原（旭教大付属）、南（名寄）３―０羽田（広陵）、藤原（名寄）３―０沢内（鷹栖）、上島（名寄）３―０菅野（広陵）▽準決勝 南３―１佐々木、藤原３―２上島▽決勝 南３―２藤原

【女子】▽準々決勝 清野（当麻）３―１高松（広陵）、山（明星）３―２佐藤（比布中央）、菊池（神居）３―２鈴木（剣淵）、佐藤（当麻）３―１服部（広陵）▽準決勝 清野３―２山、佐藤３―１菊池▽決勝 佐藤３―２清野