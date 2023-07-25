　【男子】▽一般　①樋口広太郎・菊地耕介（ジョイ・日本製紙）②大谷・武田（宮の森・日本製紙）③東・稲尾（日本製紙・ジョイ）③丹野・沢田（あんこぼーる・日本製紙）
　【女子】▽一般　①寺林詩織・坪崎来実（ゼブラ）②上村・高沢（宮の森・日本製紙）③高島・西田（宮の森）③高倉・菅原（モカ・風のガーデン）▽４５歳以上　①加藤綾・長橋美喜（ＤＺＴＢＮ・ジョイ）②松山・吉川（ダッフィー・カムイの盛）③立花・青山（ＡＣＬ・モカ）③酒井・細野（ジョイ・ゼブラ）