　◇１部▽１１節　旭志峯７―０旭南、旭実Ｃ２―０旭北、旭明成２―１旭実ＦＣ、旭龍谷８―１稚内大谷　◇２部▽後期４節　旭実Ｄ７―０旭商、旭実ＦＣ―Ｂ２―０旭東、旭永嶺３―１留萌　
　◇３部▽後期４節　旭明成Ｂ４―２旭工、旭龍谷Ｂ６―１稚内、旭永嶺Ｂ３―２富良野、旭南Ｂ２―０枝幸・名寄