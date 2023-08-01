▽Ａ級 ランカー 不戦勝 旭川ブルーインパルス、旭川コンバット１０―３シャカ、旭川ホームストーリー８―３旭川インディアンス、旭川ドジャース５―０ランカー、ダイヤモンドプレイヤーズ 不戦勝 北斗星、シャカ８―６旭川ブルーインパルス

▽Ｂ級 レインディアーズ５―４須田製版旭川支社、旭川トヨペット７―５旭川ＧＴＯ、グリフォン８―３タクティクス、ジョーカー７―３旭川ヤンキース、須田製版旭川支社７―４ＪＲ旭川運転所、アレックス４―１スコーピオンズ、スラッカーズ１２―１２スーパーマン、レインディアーズ３―２旭川ＧＴＯ

▽Ｃ級 あぶさんず１３―６ボンズ、常夏ドナルドチャンプス６―２プッシーキャッツ、ビートルズ 不戦勝 ジャポン、まるせんゲーリックＯＢ会５―２金田自動車、９２イヤーズ８―０ドルフィンズ、ザナドゥ 不戦勝 ランダム、あぶさんず６―１ヒート、常夏ドナルドチャンプス５―４ゴールデンボールズ、石田兼松八興建設３―２コンバットクラブ、まるせんゲーリックＯＢ会７―６ボンズ、９２イヤーズ９―６プッシーキャッツ